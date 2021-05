El desarrollo, bienestar y justicia social de las Tenencias de Morelia será una realidad con Iván Pérez Negrón, candidato a la presidencia municipal por la coalición Juntos Haremos Historia, que integran MORENA y Partido del Trabajo (PT).

En reunión donde se sumaron a su proyecto los Jefes de Tenencia de Morelia, expresó que habrá un rescate de la economía tras la pandemia. “Desde el primero de septiembre que iniciará nuestra gestión de gobierno y en plena coordinación con el próximo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, trabajaremos de la mano de la gente, quienes decidirán que obras son las prioritarias para elevar el bienestar y la calidad de vida de sus comunidades”.

En las Tenencias “invertiremos el 25% del Programa Anual de Inversión del municipio e impulsaremos el presupuesto participativo que hoy existe en la ley, gracias a la iniciativa de mi amigo Diputado Local con licencia y próximo Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Ya no habrá morelianos de primera y de segunda, no vamos a repetir lo que hicieron quienes ahora quieren volver, los que saquearon a Morelia y no invirtieron ni un solo peso a las Tenencias”, apuntó Pérez Negrón, quien hoy sigue encabezando las encuestas serias rumbo a la presidencial municipal de Morelia.

“Para dignificar a nuestras tenencias, requerimos que haya más inversión social, productiva y desarrollar más infraestructura física para Morelia; en este tema, yo sé cómo gestionar recursos y presentar proyectos. Contaremos con el respaldo total del gobierno federal y estatal para lograr que haya recursos disponibles para invertir en Morelia”, apuntó Iván Pérez Negrón.

“Mi mayor aspiración es tener una Morelia sostenible, productiva y con inclusión; pero solo es posible si logramos mejores condiciones de vida para las familias, particularmente para aquellos sectores que anteriormente habían sido excluidos, por eso vamos con todo para lograr el desarrollo integral de Morelia. Seremos grandes aliados de la gente de las Tenencias”, finalizó Pérez Negrón Ruiz.