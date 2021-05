Por más alejadas que estén del centro histórico de Morelia, no habrá colonias olvidadas y abandonadas por la administración municipal, aseguró Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de la capital michoacana, durante una reunión con vecinos de Misión del Valle, quienes dieron incondicional su apoyo al aspirante a edil.

Conocen ya el trabajo de Memo Valencia desde la sociedad civil porque ha ayudado a muchos habitantes de esta colonia a recuperar sus bienes materiales de las garras de la delincuencia y no dudaron en expresar su confianza y su promesa de voto el 6 de junio.

“Vas a llegar muy alto te lo aseguro porque todos estamos contigo, y 25 balas que hayan sido no van a poder, tal vez afectaron en el momento, pero vamos a llegar hasta la victoria porque queremos paz y tranquilidad en Misión del Valle y donde quiera y tu vas a poder y lo vas a lograr con todos nosotros y estamos contigo hasta la victoria Memo”, dijo una de las vecinas de Misión del Valle.

El candidato priista recogió las necesidades de los habitantes de Misión del Valle, además de seguridad, externaron la urgencia de contar con calles pavimentadas o en buen estado; la puesta en marcha de una clínica médica municipal para urgencias básicas; espacios deportivos y áreas verdes dignos para fomentar el deporte y sano esparcimiento de los vecinos, así como la urgencia de tener servicios públicos como agua potable y alumbrado.

“En Misión del Valle me conocen y saben que voy a trabajar, conozco perfectamente los problemas que los aquejan como el de seguridad. Saben que llegando al poder se van a acabar los fraudes, se van a acabar las colonias olvidadas, las colonias de primera y de segunda, voy a trabajar por los que menos tienen y saben que Memo Valencia llegará a poner orden donde se tenga que poner orden”.

Insistió en no claudicar hasta llegar a la victoria, seguirá adelante hasta su último aliento porque el miedo ya lo perdió el día que atentaron en su contra; ahora solo el trabajo para servir al pueblo y revolucionar Morelia es el motor que lo impulsa.

“A pesar de los riesgos yo seguiré hasta el último aliento y en el momento en que me agarre que sea trabajando porque no dejaré de luchar por ustedes. Claudicar en esta campaña sería fallarle a mis hijas, que quiero que crezcan en un Morelia como el que yo crecí, seguro, donde podíamos salir sin temor, no era necesarios barrotes en las ventanas y puertas, esto se va a acabar porque vamos a poner orden, el Ayuntamiento será una institución renovada. El día que me dispararon 25 balas, nos dispararon a todos, no solo a mi camioneta, ese día perdí el miedo perdí lo que me ataba para darlo todo por ustedes”.

Memo Valencia comprometió también ante los habitantes de Misión del Valle, la reactivación de la estación de bomberos municipales ubicada en Ciudad Industrial, en la salida a Charo, para evitar tragedias como la ocurrida el martes pasado en el asentamiento vecino de Rubén Jaramillo, donde el fuego acabó con decenas de viviendas de madera.

El candidato recalcó está totalmente preparado para el reto histórico de la revolución que ha iniciado para transformar, poner orden y desarrollar a Morelia.