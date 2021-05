Memo Valencia se reunió con transportistas y constructores del Sindicato de Camioneros Materialistas Melchor Ocampo, quienes externaron su apoyo al candidato priista a la Presidencia Municipal, porque quieren trabajar con un hombre derecho, de palabra; recordaron Alfonso Martínez les debe miles de pesos por contratos durante su administración y fue a pedirles el voto nuevamente.

Jesús Martínez, líder de los camioneros, aseguró, no se trata de unos pesos, es recurso ganado por sus compañeros a quienes a cuentagotas les dieron proyectos, por ello, una de sus peticiones hacia Memo Valencia, fue ver primero a las empresas morelianas, las cuales tienen experiencia y gente preparada, así como los más de 200 miembros de su organización.

Hace tres años o nos deben de cuando Alfonso Martínez estaba de edil, vimos la oportunidad de cobrar ese dinero, de decirle oye nos debes de atrás no nos olvides, porque no son tres pesos, son varios miles de los compañeros que se les debe, nos reunimos con Alfonso antes de iniciar la campaña no tenemos compromiso con nadie, efectivamente CTM es priista, vamos a ir sobre una misma línea, somos más de 200 miembros, socios, eventuales, entonces son 600, 700 unidades, sus familias, sí vamos a exhortar por un cambio, tienes el apoyo de nosotros Memo.

Juan, otro de los socios del Sindicato de Camioneros Materialistas Melchor Ocampo, recordó el origen de su organización perteneciente a la CTM, el cual es priista, por lo mismo cerrarán filas con Memo Valencia, “estoy seguro que no hay mejor candidato en este momento para la Presidencia Municipal que el que está aquí sentado. Ya vino el otro candidato del gobernador y dijo que ahora sí iba a dar, pidió disculpas, pero el sindicato es priista, lo fundó el PRI, sí somos del PRI por ahí hay que manejarlo y trabajar con el candidato Memo Valencia”.

El aspirante priista calificó de sinvergüenza a Alfonso Martínez, quien busca otra vez el gobierno municipal y espera el voto de los morelianos a quienes no les cumplió y quedó a deber, “si les quedó a deber la vez pasada, con todo respeto creen que les va a pagar ahora, que sinvergüenza, quedarles a deber y volver y pedirles disculpas cuando debería de devolver lo que se robó, no se los quedó a deber, se los robó, es la realidad, como se debe el sinvergüenza a venir”.

Memo Valencia pidió la confianza de los camioneros a quienes explicó su proyecto para revolucionar Morelia, el cual incluye no más corrupción, no más moches y sí trabajar de forma conjunta con las empresas constructoras locales, para dejar la derrama económica en todo el sector, el cual incluye a los transportistas.

Ayúdenme no tengan dudas, vamos a ganar, vamos solos sin alianza con otros partidos, sin colgarnos de marcas y voy arriba. La gente quería que me fuera de independiente, pero se me hace una falta de respeto, ser priista de toda la vida y de repente decir ahora ya no, soy independiente y todavía peor, después de haber sido de un partido político, renunciar e irte de independiente y ahora regresar por dos partidos cuando hace tres años decía que los partidos eran basura.