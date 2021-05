Fue en Zamora donde Carlos Herrera Tello se comprometió a regresarle el Instituto del Emprendedor a los jóvenes michoacanos para encender la chispa emprendedora y propiciar que instalen su propio negocio.

“Se perdió un instituto que tenía los recursos para apoyar a los jóvenes con idea de formar su negocio, y entonces ahí viene la reflexión de cómo los jóvenes sí pierden si no se involucran en la política, explicó Herrera Tello.

El candidato del Equipo por Michoacán participó como ponente en el foro “Empréndele” con el tema “Cinco claves para un emprendimiento exitoso”, bosquejó una agenda de emprendimiento en su proyecto de gobierno y, para ello, selló cinco compromisos para la juventud.

“Para que abran su negocio, propongo cinco acciones: 40 fábricas de empleo en todo el estado. También llevar a cabo el evento Chambatón dos veces al año para reconocer su trabajo con lana para arrancar”.

Agregó que pondrá en marcha el programa Socio Joven para apoyar con recursos a aquellos que tenga un buen proyecto al tiempo que el gobierno se convierta en su socio.

“También se van acabar los trámites de burocracia para crear tu negocio y darlo de alta en un dos por tres. Si no te contesto en un mes, tienes luz verde para abrirlo y no te cobro. Además, vamos a equipar de Internet a todos los municipios y a los jóvenes les pondremos el enganche para adquirir una laptop”.

Para lograr los objetivos comprometidos, Herrera pidió a los jóvenes dejar la apatía y esa idea de que los gobernantes son sus enemigos.

“Es de suma importancia participar en la próxima elección, ya que 1 de cada 3 votantes son jóvenes en Michoacán, pero si no participan no obtienen nada. Por eso los políticos tradicionales no toman en cuenta sus necesidades como jóvenes”, sentenció Herrera Tello.

Para finalizar, el candidato del Equipo por Michoacán sostuvo una convivencia con los empresarios y emprendedores asistentes para escuchar sus demandas y forjar alianzas que tengan vida en su proyecto de gobierno.