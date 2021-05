El Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva destacó que la Coalición Equipo por Michoacán está posicionándose en la clara perspectiva de ganar los distritos electorales federales, la mayoría en el congreso local, municipios y desde luego la gubernatura del estado en una campaña de propuestas libre de sospechas de cualquier tipo de actividades.

El mito de la invencibilidad del partido de Morena se ha derrumbado, se ha venido abajo y cada día más en diversos estados de la República se han ido sumando a las campañas del PRD.

En conferencia de prensa en esta ciudad, donde hizo un balance de la campaña electoral de los candidatos estatales, particularmente de Carlos Herrera como candidato a la gubernatura del estado, el dirigente perredista se manifestó satisfecho de que las encuestas están demostrando una clara tendencia de crecimiento y de consolidación de la candidatura misma que se ha ido demostrando en sus propuestas que están siendo aceptadas por la ciudadanía.

Estamos viendo un creciente apoyo de la ciudadanía hacia nuestros candidatas y candidatos en todo el país, expresado en encuestas que se están dando a conocer en distintas casas especializadas en la materia, estudios de opinión y puedo llegar a la conclusión, sin temor a equivocarme, que vamos a ganar la mayoría de las 15 gubernaturas que están en disputa y también la mayoría en la Cámara de diputados por parte de la Coalición va por México de la que forma parte el PRD.

Zambrano Grijalva puntualizó que todo ello se debe a una campaña que se ha centrado en propuestas libre de sospechas de cualquier tipo de actividades non gratas, “sin absolutamente ningún vínculo ni sospechas, de vínculo con la delincuencia organizada como sí ha sucedido con el candidato de Morena”.

Alertó que ante la desesperación de los contrincantes pueda venir en los próximos días, una campaña de guerra sucia o las llamadas campañas negras para tratar de desprestigiar a personajes, dirigentes y candidatos del PRD en diversas regiones del estado como ha sucedido en Nuevo León o como lo hicieron contra Cabeza de Vaca, “porque saben que solamente así nos podrían ganar”.

Incluso, dijo, “tenemos información fidedigna de fuente muy confiable de que ya tienen destinado alrededor de cuatro millones de pesos para producir y darle curso a este tipo de campañas negras, de guerra sucia contra nosotros y no dudo que con quieran darle curso legal”, sentenció.

El dirigente perredista aseguró que la Coalición Va por México y el Equipo por Michoacán están firmes mientras que Morena empieza a desesperarse, por lo que los convocó a no caer en la desesperación y no enturbien el proceso electoral, “que no vengan a querer complicar las cosas porque Michoacán requiere tranquilidad, paz, elecciones libres y democráticas, alejadas de cualquier presión como lo que ellos andan haciendo, amenazando a mucha gente en muchas partes del país”.

Reiteró que en esta desesperación acusan al INE de estar aliados con los partidos de oposición para hace hacerles fraudes. “Que la sociedad michoacana tenga muy claro que a la buena nosotros les vamos aganar y por la mala no nos vamos a dejar, porque no estamos dispuestos a dejarnos vencer por campañas sin sustento e ilegales”, advirtió.