En Memo Valencia hay un hombre dispuesto a dar todo para poner orden y revolucionar Morelia; su trabajo va más allá de una campaña política, su lucha es una revolución para hacer de la capital michoacana un punto de referencia a nivel nacional por la seguridad y el desarrollo que una vez tuvo y tendrá otra vez, afirmó el candidato a la alcaldía por el PRI ante correligionarios convencidos del triunfo el 6 de junio.

Hoy está aquí frente a ustedes alguien que está dispuesto a todo, que se la está jugando con todo, que está poniendo todo para salir adelante por ustedes. Quiero dejar muy claro, a mí no me van a asustar, esta revolución no la van a detener con balas, esta revolución va más allá de personas, es una revolución de ideales, es una revolución de principios y es una revolución en la que sabremos estar a la altura de las circunstancias para tomar las decisiones que le regresen la paz y la tranquilidad a un pueblo con hambre y sed de justicia.

Memo Valencia dejó claro no temer las consecuencias de su lucha para limpiar la ciudad de inseguridad y de malas prácticas políticas de gobernantes anteriores, quienes dejaron crecer la delincuencia, la cual ahuyentó inversiones e hizo salir de casa a empresas y a morelianos de bien.

Más allá de una campaña política tradicional, es una revolución, es una lucha entre el bien y el mal, porque los morelianos no merecemos esta ola de violencia que se está viviendo desde hace mucho tiempo y que México no se merece estar viviendo esta ola que padece desde hace mucho, sí la padece es que en su momento alguien que tuvo el poder y la responsabilidad prefirió no hacer nada, a asumir las consecuencias de sus actos, enfrentando a los delincuentes que transgreden la ley, a los delincuentes que nos hacen vivir con miedo, que no estuvo a la altura de su responsabilidad y puso un alto a esos delincuentes que hoy se apoderan de las calles y se aprovechan del miedo que infunden a la sociedad para salirse con la suya.

La resignación no es una bandera de Memo Valencia, aseguró el candidato a la alcaldía moreliana, él enderezará el camino y enfrentará a quienes manchan y dañan a los morelianos con sus acciones deshonestas.

Yo no me resigno, no me resigno a que mis hijas crezcan en un Morelia diferente, en un Morelia como en el que hoy estamos, sin autoridad que se imponga porque se salen con la suya los pillos que siembran el terror entre todos y cada uno de los morelianos, y aquí está la persona que sabrá enderezar el camino, que sabrá corregir la lucha, que sabrá poner orden y que por muy peligroso que sea el que esté enfrente lo sabremos enfrentar, sabremos luchar contra él y lo vamos a derrotar.

La lucha verdadera del proyecto para revolucionar Morelia iniciará a partir del 6 de junio cuando Memo Valencia obtenga el triunfo en las urnas y demuestre con hechos el buen gobierno al cual aspira, con los verdaderos priistas en unidad y los ciudadanos de bien.