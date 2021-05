Iván Pérez Negrón invita a las y los michoacanos a formar parte de este momento histórico para el estado, con la llegada de la Cuarta Transformación el próximo 6 de junio. Por ello refrendó este llamado, con la firma del Acuerdo por la Unidad y la Esperanza de Michoacán.

El candidato a la presidencia municipal, por la coalición Juntos Haremos Historia que integran Morena y Partido del Trabajo, estuvo presente en la convocatoria a la que acudieron hombres y mujeres de todos los sectores políticos y sociales que están a favor de un cambio real para la vida pública del estado, en el que prive el interés de la ciudadanía bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Presentes en el proyecto que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, para la gubernatura.

Estamos convencidos de que juntos podemos consolidar la transformación de nuestro estado y nuestra ciudad, es tiempo de caminar hacia una forma distinta de gobernar, en la que la prioridad sea el bienestar de la gente y la lucha contra la corrupción sea nuestro objetivo común.

“La democracia no puede ser la bandera de unos cuantos, ni el medio para mantener sus privilegios. Por el contrario, la democracia debe ser el estandarte de una sociedad libre, participativa y consciente, el símbolo de un pueblo que cree que otra realidad es posible”, expresó el candidato a gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

Para el candidato Pérez Negron, esta próxima elección para Michoacán “representa una momento histórico, para lograr consolidar la transformación y afianzar el camino que se inició hace tres años en Morelia, hoy estamos mandatados a redoblar esfuerzos en favor del proyecto que representamos, en unidad y esperanza de que otro Michoacán es posible, uno en el que todas y todos sean escuchados y atendidos”, puntualizó.