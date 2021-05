La candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Morelia Marx Aguirre Ochoa, recorrió este domingo el tianguis de la calzada del panteón municipal y parte del tianguis del auditorio, donde los vendedores denunciaron abandono de las autoridades.

Los gobiernos vienen a prometer hasta lo que no en campañas y después no vuelven, nos desprecian, nos utilizan, pero somos gente de trabajo no de oficina como ellos.