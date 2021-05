De la mano del PRI, estamos a punto de escribir un nuevo capítulo en la Historia y acabar con esos políticos del mal que han vivido por 30 años de las ubres gubernamentales, destacó el candidato a la gubernatura de Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien arengó a sus seguidores a apretar el paso para ganar las próximas elecciones con una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano competidor.

Ante 15 mil asistentes con cubrebocas, desde el corazón de la capital del estado, Herrera Tello agradeció el apoyo de la militancia del PRI, hombres y mujeres orgullosos del valor histórico del partido que forjó la vida política e institucional del país.

Cuando la Revolución Mexicana terminó, fue el liderazgo del PRI el que logró que el país no cayera en dictaduras y anarquía, porque el PRI trabajó el orden y las instituciones a partir de escuchar las voces populares, el PRI les dio lugar principal en sectores y organizaciones.

Herrera Tello resaltó que el PRI ha demostrado madurez política y con un partido fuerte y unido, se enfrentará a uno de los retos más grandes de la Historia el próximo 6 de junio.

El zitacuarense reconoció que, en sus giras al interior del estado, lo que ha encontrado es búsqueda de empleo y oportunidades en las y los michoacanos, así como la exigencia de un gobierno claro y transparente.

Hoy la gente rechaza esos políticos del mal que se agruparon en el equipo marrón; no gobernarán Michoacán porque son parte del peor pasado que tuvo este bello estado, porque el cambio de rumbo no puede esperar: ni los campesinos preocupados, o las madres que no tienen guarderías para dejar a sus hijos, o a los pescadores sin recursos para limpiar los lagos, o nuestros artesanos, o nuestros bomberos que se la juegan sin contar con recursos suficientes, o los miles de negocios que cerraron las cortinas; nadie pùede esperar, porque son miles de historias de gente valiosa, y por ellos, vamos a ganar el próximo 6 de junio.