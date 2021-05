El Presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que es muy peligroso para México que desde el gobierno se busque controlar nuevamente las elecciones, lo que se comprueba con los ataques sin precedentes al árbitro electoral.

No había ocurrido en México que se atacara al árbitro electoral desde el gobierno todos los días con todo el aparato, eso es muy peligroso porque están buscando controlar nuevamente las elecciones, de hecho, que con total descaro se diga que se va meter en las elecciones.

Durante un desayuno con médicos del Hospital Central, dijo que eso es inaceptable porque estamos ante un gobierno que quiere controlarlo absolutamente todo, pero todos sabemos que “el poder absoluto corrompe y se equivoca absolutamente”.

Es por ello, indicó, que se hizo la coalición Va por México, con el fin de recuperar los equilibrios y contrapesos que por naturaleza se dan en la Cámara de Diputados, ya que no se trata de ganar por ganar una elección.

No nos hubiéramos coaligado PRI, PAN, PRD si el país no estuviera en una verdadera amenaza.

Recordó que en los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, el país avanzaba en todos los sentidos, sin embargo, con el gobierno morenista vamos para atrás como los cangrejos, destruyendo instituciones y vulnerando, incluso, el orden constitucional con la ampliación de mandato al presidente del Poder Judicial de la Federación.

Cortés Mendoza también expresó su preocupación por la realidad local del país generada por la simbiosis gobierno-narcotráfico, como lo expuso hace unos días el ex embajador estadunidense en México, quien afirmó que este gobierno claudicó en la lucha contra la delincuencia organizada, por lo que el 40 por ciento del territorio nacional está controlado por la delincuencia organizada.

Respecto a la elección de gobernador en San Luis Potosí, el Presidente del PAN dijo que la contienda se definirá entre Octavio Pedroza, quien logró formar una gran coalición porque genera confianza, tiene experiencia, es honorable y tiene capacidad demostrada, y el aspirante impresentable del verde por fuera, pero morena por dentro, Ricardo Gallardo, quien tiene investigaciones no aclaradas en Estados Unidos por narcotráfico.

El candidato del Verde, puede ser Verde por fuera, pero Morena por dentro, toda la estructura de Morena lo está apoyando. No puede ser, San Luis Potosí no puede ser un narco Estado, no se lo pueden permitir porque ahí están juego la tranquilidad, la vida de las personas, la seguridad de todos.