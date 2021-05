El video de una cámara de seguridad mostró el momento en que varios hombres bajan de un tren en una estación del Metro en Dublín, mientras un grupo de mujeres intenta abordar el mismo. En seguida, los jóvenes comienzan a acosarlas y provocan que una de ellas caiga a las vías.

En la grabación se observa que las mujeres intentan ignorarlos, pero una de ellas, quien corre para poder abordar el vagón, cae a las vías del Metro en Dublín porque un hombre la empuja. En ese momento, un policía intenta detener al tren.

Howth, Dublin. Absolutely disgusting, illegal behaviour.

My parents and my nieces were just there today.

This is no world where I want my beautiful young nieces and any other child to grow up in.

RT as much as possible as faces can be seen.

May 9, 2021