Este jueves 13 de mayo fue asesinado en las calles de Cajeme, Sonora, el candidato de Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, lo balacearon cuando entregaba publicidad de su campaña en las calles de esta ciudad. Ante estos horribles y detestables hechos, Mercedes Calderón García lamentó el deceso de su compañero de partido y levantó la voz para exigir a las autoridades que hagan su trabajo, que tomen cartas en el asunto porque no es la primera vez que se atenta contra el MC: “¡Alto a la violencia! Esto no puede continuar así, vivimos en un país sin ley, ¿cuántos más tenemos que morir? Necesitamos estar protegidos porque lo que le pasó a Abel nos puede suceder a cualquiera de nosotros”.

La contendiente para la gobernatura de Michoacán expresó su encono, pero también su preocupación por su propia integridad y la de sus compañeros de instituto político: “Basta de atacarnos, que pare de una vez por todas estos infames intentos de callarnos, no podemos permitir que nos maten, las autoridades federales y electorales tienen que hacer algo a la voz de ya”.

Mercedes Calderón manifestó que las y los candidatos de MC han sido víctimas de la intolerancia de los contrincantes, principalmente por el miedo que tienen porque saben que hoy los ciudadanos cuentan con una verdadera alternativa de cambio: “Políticamente no nos pueden parar, por eso han utilizado al crimen organizado para silenciarnos, pero les digo una cosa, no nos van a callar, no nos van a detener, porque nuestro proyecto es tan grande que al matar a nuestro compañero Abel Murrieta lo que están haciendo es unirnos más para hacerle frente a estos asesinos, ya no nos gobernarán, llegó su fin”.

Para finalizar, Mercedes Calderón dijo que esta tremenda ola de violencia electoral afecta a todos ciudadanos, por lo que ella buscará la paz, la libertad, justo lo que quieren todos los mexicanos: “Recuperaremos las condiciones para ser felices, por hoy queremos garantías para decidir y para opinar, para votar sin miedo, urge tomar el rumbo pacífico de nuestros estados y municipios. ¡Rechazo la violencia, no más asesinatos, basta ya de violencia!”.