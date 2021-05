Memo Valencia es orgullosamente priista, no es el candidato del gobernador y lo respalda lo mejor del Revolucionario Institucional; este le permite tener una verdadera alianza con los ciudadanos, quienes buscan revolucionar Morelia para poner orden y transformar el municipio que se encuentra en el olvido y rezago total.

Soy orgullosamente del PRI, aquí sigo y no he mentido diciendo primero que soy independiente y luego que soy de dos partidos, que era de uno, total, una alianza macabra que no entendemos los michoacanos, pero yo como priista sí tengo muy claro, conmigo está lo mejor del PRI, sus seccionales, sus activistas, sus promotores, aquellos que dan la cara en las buenas y en las malas, lo peorcito del PRI ya se fue con Alfonso y seguramente se irán otras más adelante.