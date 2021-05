La candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Morelia, Marx Aguirre Ochoa, trabajará en favor de los migrantes, problemática arraigada en la capital y que ha sido olvidada por administraciones anteriores.

Desde la premisa de que no hay nadie en Michoacán y, por ende en Morelia, que no tenga al menos un familiar que esté o haya estado en condición de migración, la candidata del PVEM señaló es importante abordar el tema con perspectiva ciudadana, un tema al que por experiencia familiar y profesional no es ajena.

La abanderada del Partido Verde a la alcaldía de Morelia señala que actualmente es la “era de las migraciones”, una época en la que las personas en el mundo entero dejan su lugar de origen en busca de mejores oportunidades y, en ciudades como Morelia, la migración se genera desde dos perspectivas. “Morelia es expulsor de mano de obra calificada, saca migración rural y migración urbana”.

Marx Aguirre consideró que en Morelia la atención a esta problemática social ha quedado relegada y que en otros niveles de gobierno se da más atención al tema de las remesas que el fenómeno genera, pero que tampoco se han encausado para el desarrollo social.

Podemos conciliar con nuestros paisanos para que en Morelia las remesas se conviertan en procesos detonantes. Generar lazos de confianza con transparencia y honestidad para que las remesas no se usen sólo para el gasto familiar.

Para lograr mejorar las condiciones de los migrantes morelianos y sus familias, la candidata del Partido Verde Ecologista se comprometió a trabajar de la mano con los representantes de las comunidades de michoacanos en Estados Unidos, para formar acciones puntuales para atender el tema en la capital.