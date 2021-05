Para revolucionar Morelia el punto de partida debe ser garantizar la seguridad pública, porque así, se dará el desarrollo que merece la capital michoacana, en turismo, mejores vialidades, transporte público, la inversión privada, el empleo y la derrama económica, señaló Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal, tras platicar con operadores de taxis de las líneas Colibrí y del Centro.

Los taxistas externaron su preocupación por la inseguridad de la cual, ellos, también son víctimas, al ser objeto de asaltos, robos de unidades o hasta homicidios. Además de mostrar al abanderado del PRI, la inquietud por la falta de reactivación económica en el municipio, así como la disminución en la movilidad por diversas calles de la ciudad.

Mas allá de discursos, Memo Valencia, dejó a los operadores del transporte público, el compromiso de trabajar de la mano de la sociedad y los sectores productivos de Morelia, para, desde el primer día de gobierno se note el cambio y haya orden.

Memo Valencia adelantó algunos proyectos como la construcción de un nuevo periférico y promover el uso del transporte público a implementar de llegar a la Presidencia Municipal, por lo cual, pidió el apoyo en las urnas el 6 de junio a los taxistas.

Les pido su apoyo, con su familia y hasta con el pasaje, viendo la calcomanía en sus carros es una gran ayuda que me dan, hablando con el pasaje. Tenemos un plan a largo plazo para la construcción de un nuevo anillo periférico porque el que tenemos ahora no lo es, es una avenida. Tenemos pensada la manera de apoyar para que el transporte público lo use más la gente y menos los vehículos particulares, las ciudades más avanzadas son aquellas donde la gente usa el transporte público y eso es lo que buscamos, veremos la forma de hacer equipo con todos los transportistas para impulsar este proyecto, en mi tendrán un aliado.