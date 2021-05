Al reconocer al feminismo como un movimiento que ha luchado por la igualdad de condiciones para las mujeres, el candidato a gobernador de Michoacán por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, comprometió la implementación de un gobierno ciudadano con perspectiva de género.

Así lo expuso tras participar en el Debate Feminista de candidata y candidatos a la gubernatura del estado sobre Derechos y Necesidades de las Mujeres en Michoacán, el cual fue organizado por la Unión Mexicana de Mujeres “Por un México de Respeto”, encabezada por Claudia Vázquez Velázquez.

El magistrado con licencia criticó la ausencia injustificada de los candidatos Carlos Herrera Tello y Alfredo Ramírez Bedolla, a quienes señaló de no mostrar interés por un tema tan sensible y de responsabilidad general, por lo que no dudó en referir que se tratan de dos perfiles que representan al bloque de los partidos políticos tradicionales.

Durante el intercambio de ideas, Magaña de la Mora abordó el tema de los feminicidios, por lo que expuso que durante su mandato propondrá medidas preventivas para comenzar a erradicar esta problemática que se vive en el estado.

Como primer punto, precisó que propondrá a la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) la implementación de una materia desde el nivel Primaria que promueva el respeto entre los niños y niñas, lo que permitirá fortalecer la sana convivencia entre hombres y mujeres.

Asimismo, refirió se debe llevar a cabo una reestructuración legislativa para poder establecer de mejor forma los requisitos constitutivos del tipo penal del feminicidio, ya que argumentó actualmente presenta irregularidades.

De la misma forma, el aspirante a la gubernatura afirmó que al detectar situaciones de violencia hacia las mujeres, aplicará medidas cautelares para evitar que el desenlace sea la privación de la vida.

Como un cuarto lineamiento en este tema, el candidato subrayó es necesario que las personas que ya fueron sentenciadas por este delito se sometan de manera paralela a una terapia educacional y emocional.

Por otra parte, el abanderado del PVEM se comprometió a fortalecer el presupuesto anual de las dependencias estatales que se encargan de atender a las mujeres, esto con el objetivo de que sean más funcionales y tengan una cobertura en los 113 municipios de Michoacán.

Respecto a las mujeres que sufren violencia de género y quieren presentar una denuncia, Juan Antonio Magaña de la Mora aprovechó la coyuntura para asegurar que hará un llamado a los diputados federales para que hagan lo conducente y se puedan agilizar los trámites por las vías digitales.

Finalmente, el doctor en Derecho propuso a la Unión Mexicana de Mujeres “Por un México de Respeto” conformar una agenda de género con las propuestas recabadas en el debate, ya que añadió son puntos de acuerdo importantes que pueden representar un beneficio para la población femenina.