El Partido Verde en Michoacán es la fuerza política con mayor fortaleza y alcance en la entidad, aseguró el candidato a gobernador, Juan Antonio Magaña de la Mora, al resaltar que las verdaderas encuestas se reflejan en el respaldo que ciudadanos han manifestado durante sus recorridos en más de 6 mil kilómetros por todo el estado.

Al presentar un balance de los primeros 38 días de campaña rumbo a la gubernatura, expuso que en su visita a más de 50 municipios logró constatar el respaldo hacia su proyecto ciudadano, lo cual llevó a la suma de militantes y adherentes de otras fuerzas políticas como el PRI, PAN, RSP, Morena y PT, en más de 20 demarcaciones.

El magistrado con licencia cuestionó la veracidad de encuestas que reflejan una supuesta diferencia entre las preferencias del electorado, toda vez que “las verdaderas encuestas se verán en la próxima elección”, agregó al reiterar que la propuesta del Partido Verde se mantiene con candidaturas en 106 municipios, 24 distritos locales y 10 federales.

No creo en las encuestas, no son creíbles porque no es posible que con sumar tres partidos o dos el porcentaje sea desmedido, en nuestros recorridos físicamente estamos viendo otra realidad, las suma de más ciudadanos y adherentes de otras fuerzas que no se ven representados por los perfiles que sus dirigencias eligieron.