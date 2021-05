En la recta final de las campañas electorales, la desesperación de los candidatos de los partidos tradicionales comienza a salir a luz, mostrando con ello que no tienen la intención de ser el cambio verdadero o el Equipo que Michoacán necesita, sino buscan perpetuarse en el poder y con ello, enriquecerse a costa de las carencias y necesidades de las y los michaocanos.

Lo anterior, lo pudo constatar el candidato del partido Fuerza X México al congreso de Michoacán, Abelardo Pérez Estrada, quien denunció, en redes sociales, la compra de votos que realizan algunos aspirantes a diputados por el distrito 17 Morelia Sureste, dejando en claro la desesperación por ganar adeptos ante la falta de propuestas claras para las y los morelianos.

“Durante los recorridos hechos la última semana por colonias y comunidades morelianas, y con mucha sorpresa, nos encontramos que algunos candidatos de los partidos tradicionales entregan dádivas que ponen en riesgo la equidad de la contienda, pero sobretodo dejan al descubierto la falta de debate para generar conciencia entre la población y así convencerlos, por la vía legal, cual es el mejor proyecto rumbo al congreso de Michoacán”, externó.

Pérez Estrada confió que la población poco a poco despierte y no venda su voluntad por un obsequio que no le resolverá sus problemas más sentidos, ni mejorará su calidad de vida, porque por un lado dan regalos y por otro avalan desaparición de programas o incrementan impuestos “y ahí un regalo en especie o económico, no será suficiente ante el descontento social que generan este tipo de anuncios”

El también empresario moreliano, pidió a las autoridades electorales que investiguen a fondo este tipo de situaciones y con ello, se generen las sanciones necesarias para que la compra de voluntades de las y los morelianos no se vean comprometidas este próximo 6 de junio “debemos despertar Morelia y decir basta a los políticos de siempre” sentenció Abelardo Pérez.