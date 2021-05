Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia, cuenta con un proyecto integral para poner orden y se note desde el primer día de su administración, aseguró durante su participación en un foro realizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, Canaco Servitur.

Su agenda de trabajo girará en torno de los intereses de la ciudad y no de unos cuantos sectores cupulares; conoce el cansancio en el cual se encuentran los comerciantes porque administraciones recientes no los han escuchado y realizan obras donde no se ocupan, así como trámites eternos para fomentar corrupción y moches, abundó el aspirante priista.

”Tengo una propuesta integral para Morelia, orden para que vaya prioridad, para que haya desarrollo, para que haya seguridad, para que haya empleo, para que haya inversión, necesitamos poner orden desde el primer día, pero orden de a deberás, que se note. Para poner orden se necesita decisión, carácter, se ocupa autoridad, se ocupa pantalones”, mencionó Memo Valencia.

Memo valencia, definió al eje de seguridad como una prioridad para trabajar una vez llegue al gobierno municipal de Morelia; indicó en la necesidad de terminar con la delincuencia y así sacar a la capital michoacana de la lista de ciudades más inseguras del mundo.

”Vamos a hacer de Morelia la ciudad más segura de México y vamos a quitar ese deshonrosa lugar que tenemos de ser una de las ciudades más inseguras del mundo, y bueno, vamos a continuar con ese modelo de policía municipal que quiero aclarar, puntualizar, inició un presidente municipal priista, Wilfrido Lázaro Medina, con toda la actitud y las ganas de trabajar vengo ante ustedes a asumir el compromiso de que en Memo Valencia tendrán una aliado, un aliado que va a luchar porque esta ciudad recupere la grandeza que por muchos años tuvimos que hemos visto con mucha tristeza como otras ciudades se desarrollan, crecen de forma acelerada y Morelia no da ese brinco a pesar de ese potencial que tenemos”.

La propuesta de gobierno del candidato tricolor incluye, meter el acelerador a fondo para elevar el potencial de Morelia. Refrendó su compromiso con los comerciantes y empresarios, quienes generan empleo para trabajar de la mano y llevar a Morelia al nivel que le corresponde.

”No tengan la menor duda de que no le temblará la mano para enfrentar los intereses que se tengan que enfrentar en el Ayuntamiento para cambiar las cosas, porque quiero revolucionar Morelia”.