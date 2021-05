Pese a las denuncias por supuestos actos de corrupción interpuestas por el actual Gobierno de Morelia en contra de la administración independiente de Alfonso Martínez Alcázar, el candidato por el PAN y PRD, firmó la agenda anticorrupción dispuesta por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

El ex edil independiente negó estar involucrado en temas de corrupción o desvío de recursos como se le acusó desde el actual gobierno de Morelia, y denunció que estas acusaciones corresponden a temas político – electorales que están faltos de sustento documental.

“Es un tema político electoral, no hay denuncia en contra de mi, no tengo procedimientos legales, son temas políticos, mediáticos, electorales, (…) lo que ellos deberían hacer es ser transparentes, no sabemos cuanto ganan, las obras, las licitaciones, todo está en total opacidad”, desdeñó.

Martínez Alcázar aseguró que este tipo de señalamientos se dan en razón de la desesperación de sus contrincantes al verlo subir en la preferencia electoral, por lo que buscan dañar su imagen con temas externos.

Contrario a lo que se argumenta de su persona, se comprometió que, de regresar al Palacio Municipal, habría monitoreo ciudadano de las compras públicas, un gobierno electrónico, fortalecimiento de la contraloría interna, ética e integridad pública, así como protección eficaz a denunciantes y alertadores.