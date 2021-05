Luego de tres días del atentado en contra de Guillermo Valencia Reyes, candidato a la alcaldía de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la nula respuesta por parte de las autoridades estatales, el aspirante a la presidencia municipal no descartó que la agresión que, dejó al menos dos heridos, se gestó en Casa de Gobierno desde la actual administración de Silvano Aureoles Conejo.

“Yo no confió en el gobernador, ya pasaron casi cuatro días y no ha dicho nada, no se preocupó por los michoacanos, (…) no tiene la mínima sensibilidad, está bien que yo no sea su candidato pero soy michoacano y pago impuestos, gracias a eso come y viaja en helicóptero”, manifestó.

El ex alcalde de Tepalcatepec denunció indiferencia por parte del Gobierno de Michoacán ante el atentado que sufrieron dos de sus colaboradores en la campaña, y enfatizó que existe la posibilidad de que el ataque se diera en razón de una motivación política que busca imponer a Alfonso Martínez Alcázar como presidente municipal.

Ante la falta de confianza a las instituciones públicas de orden estatal, el ex diputado local informó que esta misma tarde presentará la solicitud de seguimiento de su caso a la Fiscalía General de la República (FGR), pues señaló que no se fia que la Fiscalía General del Estado (FGE) cumpla con su trabajo, toda vez que Silvano Aureoles tienes sus manos metidas en la institución.

Valencia Reyes se dijo esperanzado de que las suposiciones que tiene de que el atentado en su contra se originó desde el Gobierno del Estado sean falsas, tema que aseguró será esclarecerá por medio de las investigaciones federales.

Agregó que, existe la incertidumbre de que un nuevo ataque pueda ocurrir por lo que afirmó que ya cuenta con una nueva camioneta blindada en la que se transportará de ahora en adelante, además de que solicitó acompañamiento policial por parte de elementos de la Guardia Nacional y no de la Secretaría de Seguridad Pública.