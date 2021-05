Mercedes Calderón García, candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano presentó su Plan de Gobierno 2021-2027 “Ruta para un Nuevo trato para Michoacán”, que consta de 12 ejes prioritarios, el cual desarrolla los objetivos estratégicos, presenta un diagnóstico para cada uno de ellos y la estrategia sectorial. Asimismo, el marco fiscal a corto y mediano plazo y las tácticas para el seguimiento y evaluación del plan.

Los 12 temas principales son, Gobernabilidad, Naturaleza, Igualdad, Economía, Mujeres, las Niñas y Adolescentes, la Juventud, Salud, Paz, Ciudades más Sostenibles, Comunidades Indígenas, Federalismo y Dignificación de la Vida Pública.

Este plan es resultado de las y los michoacanos para volver a decidir por nosotros mismos, en la vida cuando tu das, recibes más hoy me permito representar en esta candidatura todos los sectores que no han sido escuchados queremos que este gobierno sea incluyente, cercano que no atente contra la inteligencia de lxs ciudadanxs.