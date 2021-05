La afectación por incendios forestales en Michoacán aún no es grave, señaló el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), Jaime Chávez Arreola, quien precisó que solo el 16 por ciento de los siniestros reportados a la fecha son zonas arboladas, el resto pastizales.

“Por lo tanto, la afectación se considera que no es tan grave aún. O podemos decir que se considera que no ha habido riesgo y que no estamos rebasados en las capacidades institucionales”.

Señaló que si bien ha habido momentos críticos en algunos siniestros, estos han logrado ser combatidos con el uso de aeronaves y equipo especializado.

Hoy, dijo, Michoacán se encuentra en el tercer puesto nacional en el número de incendios, mientras que por superficie afectada se posiciona en el sexto, lo que se traduce en que los incendios se atacan de manera debida, contundente, eficaz y eficiente.

“La vegetación, flora y fauna, al ser quemas agrícolas en su gran mayoría, esperemos que al final de la temporada, haciendo un corte, no tengamos una situación crítica. Evidentemente hay impactos ambientales, como todos los impactos que ocasiona la mano del ser humano. Pero creo que seguimos aún en el punto de equilibrio, porque no ha habido un desbordamiento de las capacidades institucionales del estado de Michoacán”.

Recordó que, con la temporada de sequías que se ha reportado en los últimos meses, podrían reportarse más incendios forestales, con un corte a la fecha es de 540 siniestros con cerca de 18 mil hectáreas de afectación.

En el caso de la protección y atención de las especies faunísticas que han resultado afectadas con los incendios, señaló que son competencia de la federación, sin que se hayan etiquetado recursos para este rubro, y de igual forma no se han realizado faenas preventivas.

“Porque la mejor política contra los incendios, no es la reactiva. No nada más tenemos que reaccionar ante una conflagración, tenemos que prevenir. Y desafortunadamente se le ha quitado el presupuesto a la Comisión Nacional Forestal en este tipo de cuestiones, por lo tanto, ahí está el acumulado del material flamable o que se puede incendiar, como lo es la hojarasca, al no hacérsele mantenimiento”.