Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de la capital michoacana, refrendó su compromiso de luchar para revolucionar Morelia.

De forma contundente mandó un mensaje a quienes quisieron callarlo y detener la revolución con la cual busca transformar la manera de hacer política y por cuyo proyecto llevará orden y desarrollo a la alcaldía de la capital michoacana.

Desde aquí quiero decirles a aquellos que intentaron infundir el miedo terminando con la vida de un servidor, que lo único que hicieron fue inyectarle energía a esta revolución vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando juntos, no vamos a descansar, tengan muy claro que se escuche lejos, que llegue hasta donde tenga que llegar el mensaje a Memo Valencia: Se ocupa más de 25 tiros para detenerlo, no me van a detener, no van a poder con esta lucha, no van a poder con esta revolución.

Abundó, ahora tiene más bríos para continuar su campaña motivado de que Morelia necesita un cambio para terminar con la política corrupta y que no trabaja por el pueblo, “han avivado las llamas de una revolución y no va a haber limites, el único límite es el que cada uno tenemos en nuestras mentes: es el miedo y hoy hemos dominado al miedo. Hoy juntos estamos superando el miedo y quedó más que demostrado aquí, con las plazas llenas, sin acarreados, con gente comprometida por un proyecto de convicción, un proyecto de pasión. Tengan la certeza, sí mi vida la doy por Morelia, mi vida la doy por ustedes, vamos a ganar”.

Durante su visita a la Tenencia Morelos, donde festejó a las mamás por el 10 de Mayo, Memo Valencia recibió muestras de apoyo, solidaridad y cariño, pero sobre todo, el respaldo con la promesa de votos porque la ciudadanía está convencida de que el mejor para gobernar Morelia y realizar un cambio profundo con resultados efectivos en la administración municipal es el candidato del PRI.

Aquí estamos frente a ustedes decididos. En mi tienen a alguien que no les va a fallar, tienen a alguien en quien confiar, estoy del lado de las causas justas, para luchar por quien me necesita, no ocupo un cargo ni un sueldo para luchar por los morelianos que requieren de un servidor, con mayor razón lo haré cuando sea su empleado, como su presidente municipal, porque quiero desterrar ese temor de Morelia, quiero que sea un lugar mejor para sus hijos, para ustedes, para su familia, por eso voy a luchar, por eso estoy dispuesto a llegar hasta donde tenga que llegar para revolucionar morelia.

Memo Valencia agradeció también las bendiciones que las mamás morelianas le otorgaron para continuar en la defensa de un proyecto ganador.

Estoy muy contento de estar vivo…lo que me permite seguir luchando por ustedes, tengan la certeza de que si sigo aquí es porque tengo una misión que hacer y aún no he cumplido, voy a darlo todo, todo para cumplirla.

El aspirante a la alcaldía moreliana, visitó también la colonia El Realito, donde los vecinos le entregaron su confianza y apoyo para llenar de votos las urnas y llevarlo al triunfo el 6 de junio.