“¡Basta ya de desvíos y robos a las comunidades y ayuntamientos de nuestro de estado! Me comprometo a que, una vez que llegue a ser gobernadora, esto no volverá a pasar”, fueron las categóricas palabras de Mercedes Calderón García ante cientos de personas en Pamatácuaro, insistió en que estos recortes “fantasmas” vienen aplicándolos desde hace años para beneficiar a unos cuantos políticos corruptos.

En esta zona de la Cañada purépecha la candidata de Movimiento Ciudadano para el gobierno del estado les recordó a los pamatacuárenses que las poblaciones originarias en Michoacán representan aproximadamente el 60% de la población y que no es posible que se les siga teniendo en el olvido: “Esto ya no puede pasar, es intolerable, estoy decidida a proteger los bosques, los lagos, pero principalmente a su maravillosa gente, conmigo no habrá más robos”.

Mercedes Calderón escuchó a la gente que le pidió su intervención para que las tradiciones purépechas no se queden en el olvido, a lo que la abanderada del MC respondió: “No sólo estaré al pendiente de los recursos naturales, también los recursos culturales serán defendidos a capa y espada, ¿por qué no se han difundido por todo Michoacán la importancia de la medicina tradicional? Les voy a decir porqué, porque no han querido, porque hasta ahora sólo hemos tenido gente incompetente en el gobierno, pero eso se acabó, las cosas ahora sí serán diferentes”.

Junto a Viridiana Muñoz, candidata a diputada federal, Humberto Jiménez Solís, aspirante a diputado local y Francisco Rojas, quien va por la alcaldía de Los Reyes, Mercedes Calderón recorrió el pueblo, por las calles de Pamatácuaro habló con mujeres y hombres, antes de despedirse rememoró sus orígenes: “Mis raíces son purépechas, y la verdad, cada vez que recorro estos lugares, cuando mi pies pisan estas tierras, se me enchina la piel porque sé todo lo que el pueblo purépecha representa para México y el mundo, no los voy a defraudar”.