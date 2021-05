“En mi administración no habrá ciudadanos de primera ni de segunda, como su empleado serviré por igual y cumpliré mi palabra de trabajar para rescatar el campo moreliano del olvido e indiferencia de administraciones municipales, las cuales no han invertido, mucho menos visitado a los habitantes de las tenencias y localidades rurales”, afirmó Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal.

Este proyecto de rescatar el campo, permitirá la reactivación económica, “porque en el medio rural moreliano se producen alimentos, se tiene ganadería, producción de bebidas como el mezcal, se cuenta con atractivos naturales, los cuales se pueden desarrollar para la atracción de turismo con la implementación de productos interesantes, servicios básicos, además de proyectos como la acuicultura, entre otros”, comentó Memo Valencia.

A lo largo de sus recorridos por la zona Norte, Poniente y Sur de Morelia, el aspirante priista, ha podido constatar todas las necesidades en las comunidades y tenencias, las cuales han reconocido en su candidatura una esperanza de salir del atraso y rezago, porque ocupan caminos de acceso, servicios básicos, empleo, apoyos a la agricultura, salud y por supuesto, seguridad.

Durante casi cuatro semanas de campaña he visitado comunidades donde jamás se han parado otros presidentes municipales o partidos, como Las Trojes, donde la gente está muy entusiasta por apoyarme con su voto para poder trabajar con mi gobierno, ellos quieren que les demos herramientas para salir adelante, son morelianos de trabajo y no necesitan dádivas, me comentaron su interés de introducir la acuicultura y reactivar los cultivos, con mejoramiento de semilla, fertilizantes, recuperación de los aguajes y contar con un camino de acceso que no sea de terracería.