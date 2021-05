“Yo tengo 10 años que no celebro el Día de Madre y es que no tengo nada que celebrar, me hace falta uno de mis hijos”, lapidó Marta Elva Ceja Jimenez, madre de Edgar Rafael González Ceja, joven desaparecido desde el 24 de enero de 2010, del cual, hasta la fecha no se sabe sobre su paradero.

Marta, como decenas y hasta centenas de madres buscadoras, tiene la firme convicción de que si continúa en la búsqueda de su hijo, de alguna u otra forma lo encontrará, y es que a decir de la mujer de 63 años, la fe y la esperanza es lo último que se pierde.

Aseguró que tras tocar todas las puertas de la burocracia y las autoridades de gobierno, una década después continúa sin conocer el paradero de Edgar, sin que nadie haya podido ayudarla, ni a buscar y mucho menos a encontrarlo.

Así como el caso de Edgar González, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en México, (COFADDEM), “Alzando Voces”, atiende el caso de 309 personas reportadas como desaparecidas en Michoacán, desde el 2006 hasta la fecha; cada uno de los desaparecidos sin ninguna pista sobre su paradero.

Este es el décimo año consecutivo en el que los integrantes de la COFADDEM se manifiestan de manera pacífica en la ciudad de Morelia, con la esperanza de que la movilización y visibilización de su problemática urja a las autoridades para que coadyuven en la búsqueda de sus seres queridos.

“Es como si te estuviera sangrando el corazón, no puedes andar por la vida así como si nada, es mucho dolor, mucha enfermedad, (…) estaría tranquila si supiera donde está, así no sé, no sé donde está”, sollozó.