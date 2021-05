El Partido Encuentro Solidario, ha recibido por parte de sus candidatas y candidatos a los diferentes puestos de elección, reportes sobre algunas amenazas e intimidaciones de diferentes actores políticos.

No conforme con venir a buscar reforzar su muy bajito y muy poco alentador proyecto político para tratar de concretar sus aspiraciones políticas, buscan hacerlo con mentiras. No se dejen engañar por gente que lo único que quiere es dividir a nuestro partido, comentó Eder López García, presidente del PES.

Han sido varias las situaciones que se han presentado con sus candidatos, pero el más reciente caso fue el de Mauricio Prieto Gómez, candidato a la diputación federal Distrito 2 por el PRI, PAN y PRD, quien ha estado intimidando a la candidata de la misma diputación, Nahiely Ramírez, con tal de que decline y apoye a su proyecto.

Ese señor ha estado diciendo que su servidor ha estado en contacto con él y que hasta incluso he tenido algún tipo de acuerdo con él. No tengo el disgusto de conocerlo, nunca me he sentado a platicar con él, nosotros nos la jugamos cien por ciento con nuestros candidatos, somos un partido de valores y hasta donde tope vamos con nuestros candidatos.