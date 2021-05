La propuesta ciudadana que lleva Mercedes Calderón a los municipios es real, congruente y diferente a las propuestas de los otros candidatos, “nosotras hablamos con el corazón, que más allá de un personaje político, de campaña, somos seres humanos, somos hombres, somos mujeres, que tenemos una vida atrás, en donde hemos visto lo bueno, lo extraordinario, pero también hemos visto lo malo, lo perverso, lo que puede ocasionar un gobierno que solo ver al poder o solo quiere enriquecerse”.

La candidata de Movimiento Ciudadano señaló de manera tajante que a pesar de considerarse una mujer fuerte la contienda no ha sido fácil, “ha habido mucha polémica, mucha violencia política, muchas llamadas preguntando que si ya me bajo, que si qué quiero, que me van a amenazar. Pero saben qué, todos los días le pido a Dios que me dé la fuerza, que me dé la sabiduría y que me dé la fortaleza para hacer un cambio por todas ustedes”.

Mercedes indicó que hoy, las mujeres son el sector mayoritario, pero el más vulnerado y menos protegido, “me dicen de repente mis contrincantes políticos que, si nada más quiero hacer un gobierno de mujeres. Siempre les respondo que me da vergüenza que tengan la mentalidad tan pequeña como para ver que no nada más es una mujer, es una familia, es un estado y es un país, donde se debe tener mujeres fuertes, porque si hay mujeres fuertes habrá hombres extraordinarios y eso es lo que quiero para Michoacán” concluyó.