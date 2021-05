Michoacán requiere desarrollarse como una familia, pero de momento no tiene madre, considera la candidata a gobernadora de Movimiento Ciudadano (MC), Mercedes Calderón García. “Cuando hay madre hay orden, hay amor, hay cariño y hay un consejo sincero, pero hoy Michoacán no tiene madre, tiene todos los problemas y el abandono de gobiernos que no han querido verlos”, declaró en un desayuno con mujeres en Tingüindín.

Expuso que desde su perspectiva el estado tendría que verse como una familia y de esa manera resolver los problemas que lo aquejan, fortaleciendo principalmente las condiciones de desarrollo de las mujeres y brindándoles seguridad y garantías para el desarrollo de sus hijos. “Si una mujer está plena,tiene las condiciones para desarrollarse, empleos bien remunerados, condiciones de seguridad, vamos a tener familias muy fuertes, porque una mujer siempre da prioridad a la familia”, expresó.

Mercedes agregó que es necesario generar nuevas masculinidades en donde los hombres sean compañeros de las mujeres, así como gobiernos ciudadanos que no generen políticas públicas y programas de escritorio, sino que lo hagan en conjunto con todos los sectores de la sociedad y acotó que durante sus giras se ha reunido principalmente con mujeres, jóvenes y campesinos, para ir generando una agenda de gobierno. “Hoy necesitamos como una familia construir el Michoacán que queremos, el Michoacán donde todos tengamos lugar, en donde todos cabemos, por eso hoy los programas no van a ser de escritorio”, apuntó.

Entre sus propuestas, mencionó la creación de guarderías municipales, créditos directos para mujeres, capacitación y cadena perpetua para feminicidas.