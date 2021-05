Las y los morelianos deben recobrar la confianza en sus representantes pero para que esto ocurra es necesario que, en las urnas, le apuesten a nuevos perfiles ciudadanos que tienen ganas de sacar adelante Michoacán, así lo externó el candidato al congreso del estado por el Distrito Local 17 Morelia Sureste, del partido Fuerza X México, Abelardo Pérez Estrada.

Ante habitantes de la comunidad Río Bello, el aspirante a congresista local, recordó que por mucho tiempo la gente ha contratado, mediante su voto, a sus representantes, sin que estos rindan cuentas claras sobre sus actividades en el poder Legislativo; además regresan a las tenencias y comunidades solo cuando, de nueva cuenta, requieren el voto.

A ustedes no los pueden engañar, si ahorita me dicen es que dijeron que nos van a traer una despensa, vino PAN, PRI, PRD, MORENA y nos dijeron que nos van a arreglar aquí, si tu les crees es porque de verdad te gusta que te vean la cara” por lo que es hora de cambiar ese pensamiento y contrata a ciudadanos que “sabemos trabajar, porque como ustedes, me levanto todos los días para buscarme el sustento.

Acompañado por su equipo de trabajo, recordó que la gestión de cualquier servidor público siempre va respaldada por sus representados por lo que es importante también que la sociedad se involucre y le pida cuentas a sus diputados y no solo esperar a que estos vuelvan a cada proceso electoral.

Este es un compromiso de todos, yo voy a encabezar sus gestiones pero necesito que ustedes también exijan, que estén dispuestos a trabajar como un equipo y que no se esperen a que regrese, ustedes me van a contratar y mi trabajo es cumplirles, mi compromiso es no quedar mal y el de ustedes es despertar al momento de ir a votar y no permitir que lleguen los mismos de siempre.