Alfonso Martínez Alcázar, candidato a la alcaldía de Morelia, demostró su gran poder de convocatoria al reunir a ex presidentes municipales, jefes y ex jefes de tenencia, dirigentes partidistas, sociales, transportistas, comerciantes, colonos, así como a destacados liderazgos políticos de Michoacán, en un evento que sirvió para cerrar filas en torno a este proyecto que devolverá la grandeza al municipio.

Reunidos en un salón de la ciudad, subrayó que quienes están presentes son los que, al igual que él, aman a Morelia, por ello la apuesta no es solo ganar la elección del próximo 6 de junio sino sacar adelante a la ciudad que hoy vive una etapa complicada.

El abanderado del PAN y PRD, mencionó que a diferencia de otros candidatos que le han apostado al ataque, la barbarie y la ley de la selva, en este evento se ha logrado convocar a quienes compiten dentro de la legalidad y que quieren hacer las cosas bien.

Por ello, subrayó, al cumplirse prácticamente la mitad de campaña es vital cerrar filas para consolidar este triunfo del próximo 6 de junio, para que así Morelia vuelva a ser una ciudad segura y en desarrollo.

Al respecto, el ex alcalde y ex gobernador por el PRI, Fausto Vallejo Figueroa mencionó que entre más holgado sea el triunfo, menos espacio habrá para señalamientos “porque lo que más le conviene a Morelia eres tú, Alfonso Martínez”; en tanto, el ex alcalde por el PAN, Salvador López Orduña, sostuvo su apoyo irrestricto al proyecto y se comprometió a impulsarlo para que más personas participen en él.

Además de ambos reconocidos políticos, también estuvieron presentes el ex diputado de Nueva Alianza y ex líder de la sección 18 del SNTE, Sarbelio Molina Vélez; el representante de México Libre, Juan Luis Calderón; el ex candidato del PVEM, Constantino Ortiz García; el ex dirigente estatal del PAN, German Tena Orozco; el líder del SIDEMM, Ernesto Santamaría, las y los integrantes de su planilla, así como los dirigentes municipales del PRD y PAN, jefes y ex jefes de tenencia, líderes transportistas, sociales, colonos, entre otros que reiteraron su respaldo a Alfonso Martínez.