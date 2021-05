Marx Aguirre Ochoa candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Morelia, es la única de los aspirantes a gobernar la capital del estado que cuenta con experiencia en materia medioambiental y que ha sustentado su proyecto en una visión sustentable.

En cada uno de sus recorridos en colonias, comunidades, tianguis y acercamiento con sectores empresariales, la candidata del PVEM ha lamentado que por años los gobiernos han dejado de lado el tema de la sustentabilidad, a la par de presentar sus propuestas.

“Lo que ha ocurrido es que el tema del medio ambiente no da votos por eso no lo mencionaban, o al menos no hasta ahora que andan hasta apagando incendios para tratar de convencer a los morelianos de una visión que realmente no tienen”, señala Marx Aguirre candidata a la presidencia municipal de Morelia por el PVEM.