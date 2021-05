Comunidades rurales ubicadas en el Poniente de Morelia, coincidieron en que los resultados obtenidos para mejora y progreso de sus habitantes han sido con gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional, PRI, por lo cual no dudaron en externar su apoyo a Memo Valencia y su proyecto para revolucionar Morelia, al ser el candidato a la Presidencia Municipal por el tricolor.

La comunidad de Tarehuicho está abandonada como muchas más que hay en el área rural, no es tomada en cuenta en ninguna ocasión, no tenemos fertilizante, no tenemos semillas, caminos saca cosechas y cuando estuvo gestionando el PRI, ellos nos hicieron los caminos y muchas otras obras, ahora queremos que gane Memo Valencia para que también deje su huella y comprometernos a darle el voto porque sabemos que el PRI es el único que nos ha ayudado a nuestra comunidad, ningún otro partido lo ha hecho.

Austreberto Pérez, habitante de Teremendo de Los Reyes, comunidad indígena de la capital michoacana, reconoció también el trabajo y resultados del PRI; esperan que Memo Valencia deje también su huella en esta localidad, porque aceptaron darle su confianza al aspirante a edil del tricolor, “vamos a hacerle propaganda porque los hechos son los que hablan y aquí ya tenemos los hechos, sus compañeros del PRI que ya trabajaron y por eso nosotros nos vamos a encargar de trabajar a tu favor Memo, solo no nos olvides y cumple tu palabra”.

Los morelianos también reconocieron la labor ciudadana de Memo Valencia a favor de la capital michoacana, sin tener un puesto público. Fabiola Calderón, una vecina de Coro Grande, comentó, la expectativa es alta para la administración, que está segura, encabezará Valencia tras ganar en las urnas el 6 de junio.

Esperamos no sea la última vez que lo tengamos aquí en Coro Grande, porque le vamos a tirar en el Face si no hace las cosas bien. Sabemos que ha hecho muchas cosas, si las ha hecho fuera de gobierno, ojalá ya como presidente no nos olvide, porque hay muchos que vienen a las comunidades rurales solo cuando quieren el voto, de besito nos saludan y allá en la presidencia se hacen como que no nos conocen.