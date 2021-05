Las y los michoacanos tienen los corazones rotos porque desde el partido marrón se hicieron muchas promesas no cumplidas, evidenció el candidato del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien sostuvo que en el Equipo por Michoacán, las promesas se fundamentan en acciones realizables al corto y mediano plazo.

En encuentro con las militancias del PRI, PAN y PRD que lo arropan como candidato a la gubernatura, Herrera Tello puntualizó que en cinco semanas de campaña ha logrado hacer sinergia con miles de personas, pero también ha escuchado los lamentos que ha dejado la 4T a lo largo y ancho del territorio michoacano.

“La gente va despertando y se da cuenta de que hubo muchas promesas y muchos compromisos que no se cumplieron y la verdad, hubo muchos corazones rotos, porque en el pasado inmediato, todos los partidos políticos habían quedado a deber al pueblo y llegaron los marrones a aprovecharse, prometieron, no cumplieron y rompieron corazones”, exhibió el ingeniero Herrera.

El zitacuarense comentó que en sus recorridos desde la Tierra Fría a la Tierra Caliente y de la sierra hasta la costa, ha sido portavoz de las necesidades de la ciudadanía para convocar a la unión, demostrando que Equipo por Michoacán tiene las mejores propuestas, ya que bajo su experiencia como profesional, comerciante, empresario, dos veces presidente municipal de Zitácuaro y secretario de Gobierno, ha sabido estar a la altura de las necesidades de la gente y, sobre todo, ha cumplido su palabra.

“A mí me enseñaron a cumplir mi palabra. Eso es fundamental. Así me desarrollé como empresario, como ingeniero, hice dos posgrados, continué con mi vida empresarial y como no me gustaban cómo estaban las cosas en mi pueblo, incursioné en la política como presidente municipal de Zitácuaro, nos pusimos las pilas, nos activamos con humildad, gran visión y amor al pueblo, para que las cosas pudieran cambiar”, finalizó.

Acompañaron a Herrera Tello, integrantes de la Unión Ganadera Local General de Tepalcatepec, la y los candidatos a la presidencia municipal de Tepalcatepec, Esmeralda Garibay, Erasmo Contreras y Francisco Espinoza Valencia; el coordinador territorial de Equipo por Michoacán, Jesús Hernández Peña; la secretaria general del PAN, Diego Anita Gutiérrez; la candidata a diputada local por el distrito 21, Guillermina Ríos; y la candidata a diputada federal por el distrito 02, Irma Vargas.