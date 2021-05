Antes las constantes intromisiones en el proceso electoral y las cada vez más reiteradas descalificaciones a los órganos electorales por parte del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alma Carolina Viggiano Austria, consideró que el mandatario federal se encuentra desesperado porque sabe que perderá la mayoría en el Congreso de la Unión.

A la par de perder la Cámara de Diputados, la dirigente del priismo a nivel nacional afirmó que las 15 gubernaturas en juego en el país también se balancean con una inclinación mayor hacía los partidos en alianza, mientras que Morena pierde cada vez más terreno.

“La gente sabe que Morena no les conviene, no hay resultados en nada de lo que prometió, ni en la gasolina, ni en el tema económico, ni mucho menos para mejorar la vida de las mujeres, (…) no hay una sola razón para que la gente quiera votar por Morena”, enfatizó.

Viggiano Austria manifestó que, aquellos que todavía continúan apoyando al presidente López Obrador lo hacen por el temor de que les retiren los programas sociales de los que son beneficiarios, amagó que, a decir de la secretaria general del CEN del PRI, es constante y ya cuentan con pruebas para denunciar.

En ese sentido, sentenció que ya trabajan con un equipo jurídico para armar una denuncia sólida con testimonios y pruebas que demuestren que los candidatos del partido guinda y del Partido del Trabajo utilizan los programas federales para amenazar y obtener el voto público.