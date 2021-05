En el Hospital General de Xoco permanecen hospitalizadas 2 personas tras el accidente de la Línea 12 del Metro, que dejó 25 muertos.

Los familiares de los heridos pidieron colaboración para conseguir los materiales debido a que en el hospital no cuentan con los insumos requeridos.

Nancy Ramírez Álvarez es una de ellas, su madre ha estado afuera del hospital, pendiente de su recuperación, pero hay limitaciones.

“Ella sufrió una fractura de cadera y esguince cervical, no sé realmente el material quirúrgico que el Ortopedista necesita, pero no lo tienen, la atención es muy buena, pero los médicos no son magos, no tienen el material para que mi hija sea intervenida, ella está estable, así como llegó, así está”, indicó Ana Álvarez, madre de lesionada en accidente del Metro.

En el mismo caso está la familia de Sergio René Alvarado Hernández. Han permanecido afuera de Xoco esperando su mejora, pero nadie les ha ofrecido ayuda.

“Él tuvo una fractura, 7 costillas rotas, le dio un infarto, tenía el cerebro inflamado, ahorita ya se le desinflamó gracias a Dios, nos comentan que puede que requiera dos cirugías más, pero aquí nos dicen que no hay la herramienta, el instrumento, entonces yo si pediría a las autoridades, que no se han acercado desde el día del accidente hasta el día de hoy para preguntarnos la mejoría de mi hermano, nadie ha venido”, señaló Fabiola Alvarado, familiar de lesionado en accidente del Metro.

Pide que si alguien sabe dónde está la mochila que traía su hermano el día del accidente, le regresen sus documentos.

Yo lo que pido de su mochila son las credenciales y documentos de él, sus papeles, la credencial de elector”, dijo Fabiola Alvarado, familiar de lesionado en accidente del Metro

Afuera del Hospital General de Xoco, el gobierno capitalino colocó una carpa para que los familiares de los lesionados reciban informes.

Personal de la Comisión de Derechos Humanos también está al exterior del hospital, verificando las necesidades de los familiares.