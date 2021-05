“Los morelianos estamos hartos de las campañas y de los políticos de siempre” este fue el sentir de los habitantes de El Durazno, colonia popular localizada al sur de Morelia y en donde las y los habitantes de la ciudad han sido abandonados por los políticos tradicionales que solo recuerdan los cinturones de pobreza urbanos en temporada de campaña.

Durante el recorrido que realizó Abelardo Pérez Estrada, candidato a diputado local por el distrito Morelia 17 Sureste, por el partido Fuerza X México; pudo constatar el rechazo constante de la población hacia sus representantes populares, lo que es el reflejo de la necesidad de cambiar la forma de hacer política y ejercer un cargo público en beneficio colectivo y no personal como lo han hecho los partidos de siempre.

“Yo veo a mis compañeros candidatos de los partidos tradicionales, muchos ni siquiera conocen el distrito y otros han sido funcionarios públicos en administraciones municipales o en el congreso local, y sus únicos logros son repartir despensas y diseminar el covid19 porque uno de ellos incluso, infectado por esta enfermedad, expuso a miles de morelianas y morelianos durante el confinamiento obligatorio”, recordó Pérez Estrada.

Indicó que es momento de volver a empezar y confiar en los representantes populares pero ahora, con perfiles ciudadanos que decidieron pasar del discurso a la acción para así hacer el cambio que la ciudad de Morelia necesita, recalcando que para lograr ese cometido, es necesario que los morelianos y morelianas contraten a Pérez Estrada y a su compañera de fórmula, Itzel Canchola, como sus representantes en el congreso local.

“De aquí para atrás yo tengo mi historia, dirigí a dos mil 600 empresarios y no le fallé a ninguno hoy, los que me marcan les contestó, eso es lo que te puedo decir ese soy yo y no porque me lo pidas sino porque así me formaron, yo doy la cara con la gente con la que me comprometo y no vengo a mentirte”, comentó a los vecinos de la Colonia El Durazno.

Por su parte los vecinos del lugar manifestaron su apoyo y confianza a la fórmula de Fuerza X México, ya que consideraron, respaldarán sus demandas más sentidas que son servicios y equipamiento urbano, así como apoyos económicos que mejoren su calidad de vida, y así estar a la par de desarrollo de otros puntos de la ciudad que por años han tenido el respaldo estatal y municipal.