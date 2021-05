Desde Michoacán, tierra de las grandes transformaciones, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mandó un mensaje a todo México: con la fuerza del PRD vamos a sacar del poder a quienes gobiernan con ocurrencias y con la simulación, a quienes están dañando a nuestro país.

En el Encuentro Nacional por la Democracia con motivo del 32 Aniversario del PRD, se dieron cita fundadores, liderazgos, dirigentes municipales, candidatas, candidatos, y una militancia fiel al proyecto que representa el PRD que ondeando las emblemáticas banderas amarillas, respaldaron al Ingeniero Carlos Herrera Tello, candidato a la gubernatura del Equipo por Michoacán.

Hoy vivimos tiempos en que se tiene que reconstruir lo avanzado como en la construcción de instituciones fuertes y leyes justas, lamentablemente hoy estamos ante la amenaza de regresar al pasado por un gobierno federal que no escucha, pero eso, no lo vamos a permitir.

Manríquez dijo: “Estamos ante la oportunidad de oro para que la alianza Va por México y el Equipo por Michoacán ganen definitivamente y echar abajo un proyecto de ocurrencias y simulación, improvisación y mentiras, a las y los mexicanos ya nos queda claro que no es bajo esos métodos que queremos transformar al país, no bajo el autoritarismo y la antidemocracia, no bajo la división y polarización y los discursos de odio”.

Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que el PRD es el partido de las mujeres que luchan incansablemente por la igualdad plena, hacedores de reformas progresistas y opositores de reformas regresivas, antinacionales, antipopulares; somos el partido referente de la izquierda progresista, la verdadera izquierda del país.

Hoy decidimos unirnos varias fuerzas en torno a un proyecto en contra del autoritarismo del viejo PRI, porque en pleno siglo 21, López Obrador ha regresado a reconstruir ese viejo régimen, con sus peores prácticas, por ello, nuestro propósito fundamental sigue presente.

Zambrano, también fundador del PRD, sostuvo que Morena no tiene ni pizca de izquierda, al contrario son enemigos de las prácticas democráticas, basta ver cómo Morena desapareció fideicomisos, cómo ha recortado el presupuesto a instituciones, ha militarizado la seguridad pública y los puertos, un gobierno que ha destruido instituciones, “López Obrador se asume portador de una moral que no tiene, empeñado en destruir organismos clave para la democracia”.

Carlos Herrera Tello, candidato a Gobernador del Equipo por Michoacán, reconoció al PRD como un el padre de la democracia en el país, “las y los fundadores hicieron algo que algunos pensaron imposible, confrontaron a un sistema autoritario que había dejado de lado las exigencias de nuestra gente”.

En el Equipo por Michoacán tenemos el valor, tenemos el corazón y sabemos trabajar, por eso vamos a ganar, aquí en nuestra casa no vamos a dejar que nadie venga a improvisar, que nadie venga a generar caos, hoy Michoacán se ve amenazado por fuerzas que han quedado a deber.

Arropado por el calor de la familia perredista , Carlos Herrera, dijo: “Les quiero pedir un favor, hoy vamos contra aquellos que violan la ley contra los que no respetan las reglas, contra aquellos que cuando pierden culpan al árbitro, por eso, hoy los convoco a apretar el paso, y les quiere proponer algo, me debo a las causas del PRD, soy candidato del PRD, no de alguien en especial, hagánme suyo las próximas cuatro semanas, que yo lo haré los próximos seis años”.