Con propuestas y dejando de lado los ataques, Chela Andrade, la única mujer presente en este ejercicio de ideas fue la ganadora del Debate entre los candidatos a la Diputación Federal por el Distrito 10, donde mostró que es la única que realmente está del lado de la gente y tiene soluciones para ellos.

La candidata de Morena, se mostró segura y dio muestra de que el perfil más preparado al contar con un doctorado, por lo que indicó que este cargo, lo busca únicamente la vocación de servir.

“Conocemos el Distrito a la perfección pues he vivido en una de sus colonias por 29 años, he sido vecina y sé lo que piensa la gente, sus problemas más apremiantes, por eso en el debate nos avocamos a hacer propuestas y dar soluciones, no solo los que, sino los cómo, tenemos mucha claridad en eso”, dijo en una de sus intervenciones Chela Andrade.

La maestra, también puntualizó que por más de 40 años ha sido una luchadora social en defensa de los derechos de las mujeres, de los indígenas y de la comunidad LGBT, siendo urgente que se implemente un modelo de desarrollo que combine la igualdad con la equidad.

Chela Andrade, puso en jaque a los demás aspirantes cuando dio a conocer que es la única ser la única candidata de todo Michoacán en registrar sus datos en la página congreso 2021.mx, con lo que realizó un ejercicio de cara a los ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas.

“Hemos hecho una campaña muy austera, pero de mucho contacto con la gente, prácticamente casa por casa platicando con todos ellos, queremos que nos contraten como diputada porque trabajaremos incansablemente por mejorar su calidad de vida, incluso mucha gente de otros partidos nos saluda porque no tienen gallo”, finalizó la abanderada de la 4T.