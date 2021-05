Como candidata del Partido Verde Ecologista de México al gobierno de Morelia, Marx Aguirre Ochoa encabezará un gobierno ciudadano debido a que “no tengo compromisos políticos, ni un padrino a quien deba rendir cuentas”.

Su única deuda será con los morelianos que la elijan en las urnas el 6 de junio, con quienes se ha comprometido a cumplir sus ejes de gobierno e integrar las propuestas ciudadanas que ha recogido en su campaña a pie y casa por casa.

En un acercamiento con los morelianos en los cruceros de la ciudad, la candidata ha empeñado su palabra “porque soy una ciudadana como ustedes, no soy más de lo mismo. Yo no tengo compromisos políticos porque no he brincado de un partido un partido, no tengo años en esto mintiendo y comprometiendo cosas que no se cumplen, solo para llegar al poder”.

Como muestra de su compromiso y de que su gobierno será de visión ciudadana y puertas abiertas, Marx Aguirre a compartido con los morelianos los medios de comunicación directa para dar seguimiento a las propuestas y demandas.

Nosotros no tenemos para desechar recursos en grandes espectaculares y gente que se haga cargo de nuestras redes, yo le doy mi número personal, mis cuentas en personales en redes sociales con el compromiso de escucharlos y dar seguimiento a sus propuestas, que además son muy buenas y un reflejo de lo que los morelianos demandan de sus gobernantes, estamos cansados de lo mismo de siempre.

En busca de que los morelianos le den la oportunidad de demostrar que no es más de lo mismo y que no fallará a su palabra, como los que ya estuvieron en el gobierno o cambiaron de partido por ambición de poder, la abanderada del Partido Verde continuará su recorrido por el municipio.