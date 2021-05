Por congruencia y empatía, gana Myriam Martínez debate de CB Televisión

Los debates e intercambio de ideas son un ejercicio democrático en el que podemos visualizar más allá de las muestras ideológicas y sociales, una perspectiva humanista y de sensibilidad de los problemas que aquejan a la población, lo mismo tener una empatía cuando exponemos nuestra preocupación a través de un razonamiento de la magnitud de las demandas.

En ese reconocimiento de posturas de los candidatos a la diputación federal del distrito 08 en Morelia, sostuvieron un encuentro en un contexto abierto de una dinámica de preguntas y respuestas bajo un concepto plenamente definido.

Aunque el modelo de debate tiene algunas diferencias con los que comúnmente organiza el IEEM, hay similitudes; quizá para muchos el programa de CB Televisión contribuye a una dinámica más abierta en la que las reglas de participación no restringen tanto a los candidatos. Sin embargo, es cuestión de interpretaciones.

Pero preferimos ir de lleno al análisis del debate.

Si hacemos una evaluación minuciosa hubo muy buenas participaciones en las que cada candidato defendió sus posturas, pero, en una ponderación estricta que trascendió, con fundamento podemos afirmar que ganó Myriam Martínez, candidata de Morena.

Presentó una seguridad y un conocimiento pleno de los temas en la forma de preguntas. Asimismo, sostuvo una firmeza en el lenguaje corporal y dominó cada una de las respuestas con desde un enfoque en el que la participación ciudadana ha hecho mucho énfasis en las políticas públicas.

En lo que respecta a las propuestas, Myriam Martínez destacó también. Hubo muchos puntos importantes en los asuntos y leyes que realmente merecen planteamientos, coherencia y conciencia de los temas. Tuvo un diálogo que pudo llegar a toda la población que, a través de los distintos mecanismos de comunicación, tuvieron acceso para conocer las opiniones de los protagonistas.

Evidentemente la calidad de las respuestas fue muy buena en varios casos. No todos destacaron. Ha decir verdad en el esquema hubo aspectos que desnudaron una pobreza en las propuestas de campaña, sobre todo hacia el candidato de la alianza del Equipo por Michoacán. (PAN, PRI, PRD) Realmente un desempeño que dejó mucho que desear, no solo porque evadió algunos planteamientos importantes, sino igualmente— dejó pasar muchos instantes en los que pudieron destacar y no lo hizo.

Se observaron muchas limitaciones en el candidato del equipo por Michoacán. (PAN, PRI, PRD) Entonces, sí podemos evaluar a un ganador y un perdedor del debate de CB Televisión, deducimos con mucho fundamento que sobresalió, Myriam Martínez. Eso pareció evidente, pero, indudablemente, perdió el candidato aliancista.

Quedó claro que se impuso la favorita para conquistar el distrito. Myriam Martínez no solo ha destacado en la campaña, sino que hubo instantes muy sobresalientes en los que comprobamos porque existe una inclinación en los pronósticos hacia ella que viene caminando muy fuerte. En realidad, eso lo venimos percibiendo en el proceso proselitista. La candidata de Morena es una mujer muy proactiva; además de su activismo, tiene una preparación académica muy sobresaliente.

Son muchos los atributos que destacan. Pero, lo más destacado, es que dejó muy buena impresión ante la opinión pública. Esto, al final de la campaña, será fundamental para llegar sólido al próximo 6 de junio en el que todo parece indicar que ganará Myriam Martínez.