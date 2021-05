La corrupción y negligencia del gobierno morenista cuesta vidas, aseguró el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, tras informar que la Jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo caso omiso a las denuncias de los ciudadanos de que se estaba cayendo el puente de la Línea 12 del Metro.

Reiteró la exigencia de Acción Nacional que se separe de sus cargos a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum para que sean investigados.

En el arranque de campaña del candidato a la alcaldía de Cuautlancingo, Puebla, Filomeno Sarmiento, en donde también estuvo presente el aspirante a diputado federal Humberto Aguilar Coronado, dijo que la incapacidad del gobierno morenista también ha generado más pobres y 2.9 millones de mexicanos sin trabajo.

Hay que recordarles a estos morenistas que nosotros no nos agachamos, no nos rendimos y no nos sometemos, y no nos van a comprar con ningún programa, ni con ninguna despensa, porque vemos claramente que las cosas pasaron de estar, ciertamente mal, ahora a estar peor; peor en seguridad, peor en economía, peor en salud, peor en todos los temas.