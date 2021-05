Tras afirmar que sólo él tiene la calidad moral y legal de asumir la candidatura de Morena al Gobierno del Estado, Vicente Guerrero uno de los 29 aspirantes a la alcaldía que respondió a la convocatoria para ocupar el puesto, dijo ser el candidato legítimo.

Afirmó que mantiene un juicio de apelación ante el Tribunal Electoral de Michoacán derivado del registro de la candidatura de Alfredo Ramírez Bedolla, a quién dijo “no sólo lo impusieron, sino que también hizo precampaña”.

Acompañados de algunos cuadros morenistas dijo que está esperando él resolución del Tribunal referente al juicio que desde hace meses inició contra Morón y dijo que impondría otros contra los candidatos a diputados locales y federales del partido guinda.

Pese a una clara contradicción dijo no estar de acuerdo con las acciones de AMLO, pero si estar de acuerdo con él y no rechazar a Morena, pero sí a quienes no cumplen los estatutos que la conforman.

Advirtió que en caso de que no se le considere a él, único candidato oficial de Morena, tras proceder el juicio en contra de Bedolla la candidatura quedaría acéfala dado que él tampoco fiscalizó gastos.

Asumió por ende que deberían registrarlo a él y que en caso de no ser así enjuiciaría a todos los candidatos de Morena en el país.