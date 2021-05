La candidata a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Verde Ecologista, Marx Aguirre Ochoa, se comprometió a recuperar con atención integral de servicios públicos y de seguridad todos aquellos fraccionamientos, que ante la omisión de los gobiernos han sido olvidados, tales como Villas del Pedregal, La Hacienda y Lomas de la Maestranza, entre otros.

En un recorrido, casa por casa, por el fraccionamiento La Hacienda, escuchó de viva voz los reclamos de los morelianos de esta zona, quienes dijeron sentirse abandonados: “sólo porque no vivimos en el centro”, demandando a su vez igualdad en la prestación de servicios públicos de calidad y seguridad, es decir, sean integrados a los planes de desarrollo.

“La reactivación e integración de los fraccionamientos de las afueras de la ciudad, serán una realidad en mi gobierno. Vamos no solo por la integración y el desarrollo homogéneo sustentable, sino por una visión ciudadana, una administración que sea el reflejo real de las demandas sociales, de quienes se han sentido en el olvido”, comprometió la candidata en los hogares morelianos.

En una muestra más de la campaña a pie que ha encabezado Marx Aguirre, desde hace un par de semanas en las calles de fraccionamientos ubicados al poniente de la ciudad, empeñó su palabra de volver y “no ser más de lo mismo”, ante los reclamos ciudadanos de ver solo a los políticos cuando buscan el voto.

En Villas del Pedregal, en un acercamiento con comerciantes, la abanderada del Partido Verde fue sorprendida con propuestas ciudadanas para la mejora del fraccionamiento más grande Latinoamérica, “de eso se trata, que ustedes nos den el beneficio de la duda, nos permitan llegar al gobierno y ver cómo sí les tomaremos en cuenta y si no, me buscan y me reclaman”.

La seguridad, servicios públicos y atención a las vialidades, las principales demandas de la ciudadanía de los fraccionamientos del poniente de la ciudad.