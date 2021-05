Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de la capital michoacana recorrió el tianguis de la colonia Prados Verdes, acompañado por Carlos Herrera Tello, candidato a la gubernatura de Michoacán por el Revolucionario Institucional.

Ahí encontraron a morelianos que dieron testimonio del trabajo realizado por Memo Valencia desde la sociedad civil organizada, para brindar seguridad y recuperar bienes materiales de familias, como el caso de la señora Domitila, a quien hace un año le robaron su automóvil y ahí agradeció al hoy candidato a edil por su ayuda cuando aún no aspiraba a contender.

“Quiero agradecer su ayuda, hace exactamente un año me ayudó a recuperar un carrito que me robaron, estoy muy contenta de que ahora vaya a ser el presidente municipal, por eso le doy mi apoyo como me lo dio”, dijo la señora Domitila, quien saludó también a Carlos Herrera.

Memo Valencia reconoció que en esta zona de la ciudad donde se ubica la colonia Prados Verdes, desde la organización social a la cual pertenece, se han tenido muchos casos de éxito, por eso, pidió el voto a los comerciantes del tianguis y a los vecinos para este próximo 6 de junio.

Voten cuatro veces PRI, voten por el PRI en Morelia para ser su presidente municipal y voten PRI en la boleta a gobernador porque necesitamos del apoyo de Carlos Herrera para gestionar recursos y poder trabajar en la revolución de Morelia, transformarla para desarrollar el comercio, ofrecer mayor seguridad y por supuesto ayudar a los emprendedores.

En el recorrido, Carlos Herrera fue testigo del cariño y apoyo de la gente hacia Memo Valencia, como el caso de la señora Silvia, quien narró cuando unos desconocidos quisieron llevarse a sus dos sobrinas y el candidato priista los apoyó para evitarlo, “no son montajes los casos del señor Memo Valencia, yo soy testigo de eso, porque a mis dos sobrinas se las querían llevar, dos menores de edad y él nos ayudó, es real su trabajo, esos que dicen que son montajes están totalmente equivocados”, dijo la ahora simpatizante del proyecto para revolucionar Morelia.

Memo concluyó el recorrido para después acudir con Carlos Herrera a saludar a los trabajadores de la construcción, quienes participan en la modernización de la ciudad.