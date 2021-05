El sector femenino representa más de la mitad de la población en Michoacán por lo que una de las tareas del congreso estatal es generar, adicionar y adecuar las legislaciones existentes a favor de la mujer, así lo expresó candidato a diputado local de Fuerza X México por el distrito 17 Morelia Sureste, Abelardo Pérez Estrada, durante su encuentro con mujeres morelianas de la colonia Obrera.

Acompañado por la dirigente estatal del partido Fuerza X México, Karla Martínez Martínez; su compañera de fórmula, Itzel Canchola Ávila y otros liderazgos femeninos al interior de dicho instituto político; Pérez Estrada reconoció la labor de las mujeres en el desarrollo social y económico de Michoacán, ya que son ellas, quienes se han puesto al frente de tareas complicadas como es la educación y manutención de sus hijos e hijas.

“Lo primero que a mí me interesa es a que las mujeres tengan el espacio que se merecen y no el que les queramos dar, las mujeres por sí solas tienen un espacio y un reconocimiento y ustedes son la fuerza, ustedes son las que sacan adelante al hogar y tenemos que decirlo fuerte y claro y que lo reconozcamos”, expresó.

El aspirante al congreso de Michoacán lamentó que aún existan actos que vulneren la integridad del sector femenino por lo que su propuesta es reforzar las penas en contra de quien o quienes vulneren a una mujer en cualquier ámbito de su vida, así como buscar acciones para adicionar leyes que protejan sus derechos laborales, apegandolos al principio de equidad de género en cuanto a salario y condiciones de trabajo.

Externó que las madres jefas de familia se encuentran vulneradas ante la desaparición de algunos apoyos que por mucho tiempo gozaron y que hoy no pueden acceder como estancias infantiles y apoyos económicos para que sus hijos e hijas continúen con sus estudios “esto no lo podemos permitir, debemos obligar a nuestros gobernantes a que generen las condiciones para que sus tareas al frente de sus familias, no sean más complicadas”, consideró.

En este sentido, recordó que con la pandemia, la labor de las madres de familia se duplica, porque además de ser el sustento del hogar también deben actuar como respaldo académico para los estudiantes que deben tomar clases a distancia, y en algunos casos, hasta sin instrumentos y material para lograr con su objetivo “a ustedes, mujeres, mi reconocimiento y respaldo siempre”, subrayó.