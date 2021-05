El candidato por el PES al Gobierno de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, aseguró que por primera vez la entidad tendrá un Gobierno orquestado por las y los ciudadanos. Los políticos de siempre, han perdido su oportunidad; llegó el momento de los ciudadanos.

Por primera vez, vamos a ser los ciudadanos los que vamos a llegar al Gobierno. Tenemos que marcar la diferencia nosotros, ya no le creamos a esa gente.

Los políticos, presumen mucho de su preparación y de su experiencia en el servicio público, sin embargo, de poco ha servido para lo que realmente es importante: el desarrollo y bienestar de las y los michoacanos, sostuvo Mora Chávez y añadió que se tiene la seguridad de que los ciudadanos son capaces de gobernar y de gobernar bien a Michoacán.

He escuchado a muchos por ahí que comentan que yo no podría gobernar, porque no fui a la universidad. ¿Quiénes nos han saqueado? ¿Quiénes nos han saqueado, señores? Personas que tienen maestrías y doctorados, ¡hombre! Personas que saben robar.