La principal preocupación de los micro y pequeños empresarios morelianos relacionados con el sector del turismo, es la seguridad, cuestionamiento central hecho a Memo Valencia, candidato a la Presidencia Municipal por el PRI, tras reunirse con ellos para darles a conocer su proyecto con el cual busca revolucionar Morelia.

Algunos de los asistentes a la reunión han experimentado de cerca la inseguridad, al ser víctimas de diversos delitos, de ahí la necesidad de contar con garantías y el compromiso del siguiente edil de Morelia por brindarla, porque “muchos de los empresarios se sienten inseguros, y así, no salen, no invierten, no construyen, no aportan al crecimiento del municipio, lo que se traduce también en falta de empleo”, dijo Memo Valencia.

El candidato priista abundó sobre este tema: “hay una necesidad que nos une a todos y nos identifica, como es la seguridad, si tenemos una ciudad segura no necesitamos más, todo se viene en consecuencia de la certeza jurídica, la inversión, el turismo, el desarrollo. Por eso, vamos a poner orden para que haya progreso, haya desarrollo. Vamos a revolucionar Morelia al resolver muchos problemas, pero el que más nos aqueja y preocupa es el tema de seguridad, la mayoría de ustedes son empresarios y lo que quieren es sentirse seguros yo me voy a encargar de eso”.

Tras escuchar a Memo Valencia, asistentes a la reunión le externaron su apoyo y votar por él, porque quieren contribuir en el mejoramiento de Morelia para trabajar por diversos sectores, no solo en el ramo turístico.

Memo Valencia agradeció el apoyo externado por los empresarios que durante décadas han trabajado para abonar al desarrollo de la capital michoacana, a quienes les empeñó su palabra de trabajar y cumplir sus propuestas, después del 6 de junio cuando con su voto lo lleven a ser el presidente municipal que cambiará el rumbo del municipio.