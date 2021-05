Un llamado a la unidad para garantizar la consolidación de la 4T en Michoacán emitió el delegado nacional en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, quien resaltó la necesidad de que las estructuras del partido a su cargo, así como las del Partido del Trabajo (PT), cierren filas en torno a Alfredo Ramírez Bedolla, hoy abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, para así garantizar una victoria anunciada por la gubernatura de la entidad.

Al acompañar el registro de Alfredo Ramírez Bedolla como candidato de Morena y el PT por el Gobierno de Michoacán, el dirigente morenista denotó confianza en que su perfil de fundador del partido guinda permitirá blindar los principios que le dieron vida a la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Me siento muy orgulloso de que haya recaído esta responsabilidad en Alfredo Ramírez Bedolla, un compañero íntegro que va a representar con dignidad y con alto honor el encargo que va a asumir desde este momento, y que va a recorrer el estado planteando los valores y principios de la Cuarta Transformación.

Con la definición del abanderado que representará a la 4T en la contienda por el Gobierno de Michoacán, Raúl Morón remarcó que la entidad se enfila por una ruta de transformación, en la que no existirá cabida para mantener la corrupción e impunidad que, bajo el consentimiento de malas administraciones gubernamentales, han carcomido las finanzas y el tejido social del estado, dijo.

Michoacán ya decidió, la 4T llegará a nuestro estado, pero para que esto realmente suceda debemos mantener la unidad, todas y todos, a fin de que los embates del conservadurismo no comprometan el anhelo de transformación que impera en el pueblo michoacano.

Por su parte, Alfredo Ramírez reconoció el liderazgo de Raúl Morón, con quien coincidió en la importancia de trabajar en la unidad de Morena, a través de su nueva encomienda en el Comité Ejecutivo Estatal del partido, de cara a la elección que dará pie a la consolidación de la 4T en Michoacán.